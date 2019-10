Mesa denuncia fraude e diz que não reconhecerá resultado eleitoral na Bolívia

O candidato presidencial Carlos Mesa, adversário do presidente boliviano, Evo Morales, que caminha para se reeleger no primeiro turno das eleições realizadas no domingo, declarou nesta segunda-feira que não reconhecerá os resultados de uma apuração fraudada.

"Não vamos reconhecer estes resultados, que são parte de uma fraude consumada de maneira vergonhosa e que está colocando a sociedade boliviana em uma situação de tensão desnecessária", declarou Mesa a meios de comunicação de Santa Cruz, no leste do país.