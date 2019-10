Comunicado do Business Wire :ResMed

A ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD) introduziu hoje a AirFit N30, a primeira máscara CPAP nasal do mundo, em formato de berço, de tubo para baixo, com tubo voltado para frente, uma nova opção da marca para o tratamento da apneia do sono.

Máscara ainda mais leve da ResMed, a AirFit N30 possui suporte elástico ajustável, mais uma almofada nasal em formato de berço que se assenta sob a ponte nasal, eliminando o desconforto naquela área. A almofada curva da máscara foi projetada para fornecer vedação segura, não importa como o usuário dorme ou se movimenta.

Juntas, essas inovações ajudam a tornar o início e a permanência na terapia CPAP mais fácil do que nunca para mais de 936 milhões de pessoas em todo o mundo com apneia do sono.

"AirFit N30 é fácil de usar, ajudando as pessoas a aderirem à terapia e a lidar com os pontos de dor mais comuns para usuários de longo tempo", disse Jim Hollingshead, presidente da divisão do Sono da ResMed. "Como primeira máscara do seu tipo, a AirFit N30 reflete a liderança contínua da ResMed em inovação do sono - a pedra angular da nossa empresa por mais de 30 anos".

AirFit N30 se junta ao portfólio premiado da ResMed de máscaras CPAP minimalistas, projetadas para serem pequenas, leves e fáceis de usar, incluindo a popular máscara nasal de almofada AirFit P10 e a máscara de rosto inteiro de contato mínimo, AirFit F30.

AirFit N30 agora está disponível nos Estados Unidos, além de outros países que se seguirão.

Sobre a ResMed

Na ResMed (NYSE: RMD) (ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 120 países. Para saber mais, visite ResMed.com e siga @ResMed.

