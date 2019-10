Petróleo fecha em baixa

O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira com medo de uma queda na demanda em consequência das tensões comerciais internacionais.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro recuou 0,8%, a 58,96 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o de WTI para novembro cedeu 0,9%, fechando a 53,31 dólares.

"É pouco provável que a fraca confiança que ronda o mercado possa mudar, exceto com uma convincente solução para a guerra comercial sino-americana", avaliou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.