Farmacêuticas alcançam acordo negociado antes de julgamento por crise de opioides nos EUA

Três grandes distribuidores farmacêuticos e um laboratório israelense responsabilizados pela epidemia letal de dependência de opioides nos Estados Unidos alcançaram nesta segunda-feira um acordo com os demandantes, horas antes do início de um grande julgamento contra as empresas.

O acordo parcial de último minuto, alcançado com dois condados de Ohio que lideravam o processo, poderia representar bilhões de dólares para 2.300 comunidades americanas devastadas pelo vício e as mortes por overdoses vinculadas a analgésicos de venda sob receita nas últimas duas décadas.