Cinco mortos em incêndio de fábrica saqueada no Chile

Cinco pessoas morreram na tarde deste domingo após o incêndio de uma fábrica de roupa no bairro de Renca, no norte de Santiago, que pegou fogo depois de ser saqueada em meio às manifestações no país, informaram fontes oficiais.

"Lamentavelmente, foram encontrados cinco corpos no interior da fábrica, resultado desse incêndio", relatou à mídia local o comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago, Diego Velásquez.

Dessa forma, há pelo menos sete mortos nos protestos sem precedentes desde a redemocratização do Chile, em 1990.