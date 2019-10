Dezenas de milhares de manifestantes se reuniram em Roma neste sábado, 19, para uma manifestação em prol do "orgulho italiano". Convocado pela Liga, do ex-ministro do Interior Matteo Salvini, o protesto faz oposição ao governo italiano, formado pela coalizão entre o populista Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, de centro-esquerda.



Levantando bandeiras do país e com os dizeres "Salvini Premier'', a aliança de direita ensaiava uma demonstração de unidade, subestimando atritos internos entre Salvini, a figurada desbotada do ex-premiê Silvio Berlusconi e a líder da extrema-direita, Giorgia Meloni, dos Irmãos da Itália.



Em um sinal claro da mudança de poderes na coalizão da direita, a enérgica Meloni inflamou a multidão com um discurso focado na identidade italiana, nos valores familiares "tradicionais'' e no patriotismo. "Sou Giorgia, sou mulher, sou mãe, sou italiana, e sou cristã, vocês não podem tirar isso de mim", gritava.



Segundo estimativas da polícia, cerca de 50 mil compareceram à manifestação. Fonte: Associated Press.