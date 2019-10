Governo da Catalunha pede reunião para negociar solução política

(foto: Jon Nazca)

O chefe do governo da Catalunha, Joaquim Torra, pediu nesse sábado (19) ao primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, uma reunião para negociar umapara encerrar osna região. Neste sábado,, que começaram após a condenação de líderes que lutam pelada comunidade autônoma.Mais cedo, ao visitar o gabinete que monitora os distúrbios provocados pelos manifestantes, Torra pediu que os protestos sejam pacíficos e disse que a violência “não é nossa bandeira”, referindo-se aos casos deocorridos nessa sexta-feira (18), durante uma. “Nenhuma forma de violência nos representa”, afirmou.Ao responder ao pedido do governador da Catalunha, o primeiro-ministro espanhol rebateu e disse que Torra “deve condenar veementemente a violência, o que ainda não fez”.Na segunda-feira (14), o Supremo Tribunal da Espanha condenou os líderes que tentaram declarar a independência da região em 2017 a penas de prisão de até 13 anos.O ex-vice-presidente da Generalitat (governo da Catalunha), Oriol Junqueras, foi condenado, por unanimidade, a 13 anos de cadeia por delito de sedição e má gestão de fundos públicos, por ter organizado um referendo considerado ilegal com dinheiro público.Os ex-conselheiros da Jordi Turull (ex-conselheiro da presidência), Raul Romeva (ex-conselheiro do Trabalho) e Dolors Bassa (ex-conselheira para as Relações Exteriores) também foram condenados.As condenações de líderes independentistas são consideradas "inaceitáveis" pela Assembleia Nacional Catalã (ANC).