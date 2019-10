IMFC: Expansão global deve acelerar em 2020, mas cenário segue sujeito a riscos

O crescimento econômico global deve acelerar em 2020, após um avanço em torno de 3% estimado para este ano, mas esse panorama continua sujeito a uma série de riscos e fatores de incerteza, como tensões comerciais e questões geopolíticas, em meio a um cenário de espaço limitado para políticas de estímulo, endividamento elevado ou crescente e vulnerabilidades financeiras, afirma o comunicado final do 40º encontro do Comitê Financeiro e Monetário Internacional (IMFC, na sigla em inglês), do Fundo Monetário Internacional (FMI).



"Empregaremos todas as ferramentas políticas apropriadas, individual e coletivamente, para mitigar riscos, aumentar a resiliência e elevar o crescimento para beneficiar a todos", diz o documento, que destaca a importância de ação conjunta para "enfrentar desafios que transcendem fronteiras".



O IMFC diz ainda reconhecer a necessidade de resolver as tensões comerciais entre países, uma vez que o fortalecimento do comércio internacional, com regras bem aplicadas e que enderecem os desafios atuais e futuros, traria mais fôlego ao crescimento global. Além disso, o órgão afirma apoiar uma reforma da Organização Mundial do Comércio para melhorar seu funcionamento.



O comunicado também salienta a importância de implementação de uma agenda consistente de reformas do setor financeiro "o mais rápido possível"; os esforços para se criar um "sistema tributário internacional moderno e globalmente justo"; e o aprimoramento de práticas de financiamento sustentáveis por devedores e credores, tanto públicos quanto privados.