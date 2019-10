Sobe para 70 mortos em ataque a uma mesquita no Afeganistão

Subiu para 70 o número de mortos num ataque a uma mesquita no Afeganistão, realizado durante a oração da sexta-feira (18), segundo um novo balanço das autoridades da província de Nangarhar (leste).

O número anterior indicava 62 falecidos e um total de 33 feridos. De acordo com uma fonte contactada pela AFP, há pelo menos cinco desaparecidos entre os escombros.

O porta-voz do governador da província, Attaulá Jogyani, informou que os explosivos foram colocados no interior da mesquita e acionados à distância, acrescentando que a maior parte das vítimas fatais é de jovens que estavam orando no momento da ação terrorista.

Os talibãs condenaram o ataque, que atribuem às forças do governo ou ao grupo do Estado Islâmico.

Este atentado aconteceu após a ONU publicar um novo relatório na quinta-feira com o número "sem precedentes" de civis mortos ou feridos no Afeganistão entre julho e setembro.