Adiado anúncio de resultadosdas eleições no Afeganistão

O anúncio previsto para este sábado (19) dos resultados preliminares do primeiro turno das eleições presidenciais do Afeganistão foi adiado por razões técnicas, informou a Comissão Eleitoral do país.

"A Comissão Eleitoral pede desculpas a todas as partes envolvidas e ao povo afegão pelo atraso no anúncio dos resultados", disse o presidente da entidade, Awa Alam Nuristani, que não indicou uma nova data para apresentar os dados.

Inicialmente, a comissão deveria divulgar os resultados preliminares em 19 de outubro e os resultados finais em 7 de novembro. Se necessário, um segundo turno será realizado dentro de duas semanas após o anúncio final.

Durante uma entrevista à imprensa, Nuristani justificou o adiamento "por razões técnicas e de transparência", sem dar mais explicações.

Com uma baixa taxa de participação, apenas 27% dos 9,6 milhões de eleitores do país foram às urnas, o primeiro turno realizado em 28 de setembro ocorreu em meio a um clima tenso com ataques de talibãs aos locais de votação e foi disputado por 18 candidatos à presidência, sendo os dois favoritos o atual presidente afegão, Ashraf Ghani, e o primeiro-ministro, Abdullah Abdullah.