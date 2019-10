Presidente da Turquia quer cessar-fogo com curdos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que conversou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e garantiu que o colega deseja "um cessar-fogo, ou uma pausa" na conflito com os curdos. Segundo ele, os curdos também desejam isso.



Trump disse que há "boa vontade dos dois lados" e "uma chance realmente boa de sucesso". Segundo ele, os dois lados podem trabalhar pela segurança do petróleo e para combater militantes do Estado Islâmico.



O presidente americano ainda comentou que foi notificado de que alguns países europeus desejam, pela primeira vez, levar de volta para casa combatentes do Estado Islâmico originários de suas nações. Trump disse que isso é uma boa notícia, mas que deveria ter sido feito logo após os EUA os capturarem. "De qualquer modo, grande progresso acontecendo!", comemorou.