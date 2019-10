Palestino com faca é morto a tiros por israelenses na Cisjordânia

Agentes de segurança israelenses mataram nesta sexta-feira (18) um palestino que corria em direção a eles com uma faca em um posto de controle da Cisjordânia ocupada, informou o ministério da Defesa de Israel.

Os guardas - civis que trabalham para uma autoridade subordinada ao ministério - pediram que o homem parasse antes de atirar, relatou o ministério em um comunicado.

O incidente ocorreu em Tulkarem, no norte da Cisjordânia, acrescentou a fonte.

O Ministério da Saúde palestino confirmou que um homem morreu atingido por disparos de israelenses, mas não o identificou imediatamente.

Em enfrentamentos de sexta-feira ao longo da fronteira entre Gaza e Israel, tropas israelenses feriram 48 palestinos, 15 dos quais foram atingidos por munição real, informou anteriormente o ministério da Saúde.

Um porta-voz militar disse à AFP que cerca de 4.500 palestinos tinham organizado distúrbios ao longo da barreira fronteiriça, alguns dos quais atiraram coquetéis molotov e outros artefatos explosivos.

"Vários suspeitos abriram uma brecha (na barreira), no norte da faixa, mas imediatamente voltaram a entrar. A resposta foi com meios antidistúrbios", disse em hebraico.

Desde março de 2018, a Faixa de Gaza foi cenário de protestos semanais ao longo da barreira fronteiriça com Israel, no geral acompanhadas de atos violentos, para reivindicar a suspensão do estrito bloqueio israelense, imposto há mais de dez anos no enclave.