Comunicado do Business Wire :China Development Financial

China Development Financial ("CDF", TWSE: 2883) anunciou na conferência de investidores do 2H19 que sua subsidiária CDIB Capital Group ("CDIB") alcançou NT$ 41,1 bilhões em AUM de seus fundos de private equity no final de setembro, transformando com sucesso seus negócios de investimentos corporativos em um modelo de gerenciamento de ativos. Recentemente, a CDIB Board nomeou o Sr. Angelo J.Y. Koo como presidente para liderar o CDIB para uma marca global de gerenciamento de ativos.

Mr. Angelo J.Y. Koo (fourth from the right in the back row) is the Chairman of the CDIB Education and Cultural Affairs Foundation. (Photo: Business Wire)

O CDIB está focado na expansão do portfólio global de investimentos, como exemplo, o recém-lançado "CDIB Intelligence Partners Fund". Em uma escala projetada de até US$ 75 milhões, o fundo está buscando ativamente investidores institucionais nos setores de telecomunicações, varejo, tecnologia e serviços financeiros, visando oportunidades globais de investimento relacionadas à IA.

Em vigor desde 1º de outubro , o Conselho do CDIB nomeou o Sr. Angelo J.Y. Koo como presidente sucedendo o Sr. Chia-Juch Chang, que permanece como presidente do CDF. Antes da sua nomeação, o Sr. Koo ocupou, de 2004 a 2009, as funções de presidente e CEO do CDF e presidente da China Development Industrial Bank (predecessor de CDIB). O Sr. Koo atualmente é presidente da Fundação CDIB de Educação e Assuntos Culturais.

O CDIB aproveitará a rede global de investimentos e as ideias para o setor do Sr. Koo, para liderar a expansão contínua do CDIB. Além disso, a empresa também se beneficiará da sua experiência filantrópica para assumir ainda mais as responsabilidades sociais corporativas da CDF.

Desde a sua criação em 1959, o CDIB desempenhou um papel fundamental no financiamento do desenvolvimento econômico de Taiwan, investindo em várias indústrias, incluindo têxtil, petroquímica, eletrônica, semicondutores, bem como nos setores de consumo e saúde. Através de suas atividades de investimento, o CDIB foi pioneiro no capital de risco de Taiwan e se estabeleceu como um importante colaborador da transição econômica e da atualização industrial de Taiwan.

Sobre o Grupo CDIB Capital

O CDIB Capital Group é a primeira instituição financeira privada orientada para o desenvolvimento em Taiwan. Nos seus 60 anos de história, o CDIB esteve focado nos principais investimentos e atividades bancárias corporativas. Nos últimos anos, o CDIB ampliou suas atividades de investimento gerenciando capital de terceiros a partir de uma ampla variedade de fontes, incluindo indivíduos com alto patrimônio líquido, escritórios familiares, fundos soberanos, de pensão, dos fundos de private equity, companhias de seguros e instituições bancárias localizadas no mundo todo.

