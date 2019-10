Violência na Síria continua apesar de cessar-fogo entre Turquia e EUA

A violência no nordeste da Síria continua nesta sexta-feira, apesar de Turquia e Estados Unidos terem fechado ontem um acordo de cessar-fogo de cinco dias na região.



Ontem, americanos e turcos anunciaram que Ancara suspenderia as operações militares na Síria para permitir que militantes curdos deponham armas e deixem a região. Mas conflitos esporádicos, ataques com drones e bombardeios de artilharia foram retomados durante a madrugada e se estenderam até a manhã de hoje ao redor da cidade síria fronteiriça de Ras al-Ain, segundo moradores locais e um comandante das Forças Democráticas Sírias (FDS).



Um dos ataques atingiu um hospital em Ras al-Ain, de acordo com a organização humanitária Crescente Vermelho Curdo.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aceitou na quinta-feira suspender hostilidades na Síria por 120 horas em troca de uma promessa dos EUA de facilitar a retirada de combatentes turcos de uma zona de segurança ao longo da fronteira. Washington também se comprometeu a retirar sanções econômicas impostas à Turquia quando a trégua se tornar permanente. Fonte: Dow Jones Newswires.