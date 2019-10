Comunicado do Business Wire :Mavenir

Mavenir, a única fornecedora de software de redes 4G e 5G nativa na nuvem e de ponta a ponta do mercado para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP), foi classificada como a líder entre as cinco principais fornecedoras de NFV VoLTE/IMS, em um relatório recente do Dell'Oro Group1 nas métricas Licenças e Receita. Nas licenças cumulativas de NFV em todo o mundo, a Mavenir possui mais do que os dois próximos fornecedores juntos, de acordo com o relatório.

A liderança da Mavenir em NFV IMS é evidente pelo número de novas vitórias na rede IMS. Apenas nos últimos 9 meses, a Mavenir foi selecionada para substituir oito redes herdadas em operadoras de nível 1 em regiões importantes em todo o mundo, conquistando participação de mercado dos fornecedores antigos.

O foco consistente apenas em software da Mavenir (agnóstico de HW) acelerou a conjuntura do mercado de NFV, enquanto os fornecedores antigos demoraram a se distanciar das ofertas proprietárias baseadas em hardware. Como pioneira e participante de soluções virtualizadas, a Mavenir adquiriu uma enorme experiência e conhecimento em implantações em larga escala em todas as regiões e com várias topologias e infraestruturas de rede.

À medida que as operadoras migram do 3G para o 4G, a plataforma IMS totalmente virtualizada da Mavenir serve como tecnologia fundamental para todos os serviços de comunicação IP em redes 4G e, posteriormente, em redes 5G. A necessidade de VoLTE e IMS não desaparece com o 5G, pois ambos ainda são necessários. Com o rádio 4G, a voz é executada na rede VoLTE e, à medida que as operadoras passam para o novo rádio 5G, a voz continua sendo executada em um núcleo IMS.

"Ao buscar 5G, as operadoras podem obter economia na Web, aumentar a produtividade e otimizar os investimentos atuais na rede com uma plataforma central IMS nativa na nuvem e pronta para 5G", disse BG Kumar, presidente do grupo comercial de serviços de comunicação da Mavenir. "O IMS nativo na nuvem, líder de mercado da Mavenir, ajuda as operadoras a desenvolver os serviços de voz móvel atuais, baseando-se nas redes 4G existentes para se preparar para a evolução da 5G. Essa arquitetura 'mobile-first' (focada em dispositivos móveis) foi implantada globalmente em uma variedade de ambientes grandes de múltiplos fornecedores, incluindo a maior implantação de rede totalmente virtualizada."

Hoje, as operadoras de telefonia móvel se beneficiarão do IMS para VoLTE e de serviços aprimorados, como o RCS, e precisarão do IMS virtualizado ou nativo na nuvem para 5G. A rede 5G exigirá um núcleo e uma borda nativos na nuvem para lidar com demandas de serviço e conectividade cada vez mais complexas na rede, e o IMS será uma rede fundamental para o avanço das operadoras móveis2.

