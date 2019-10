'Passo-chave' para T-MEC ocorrerá até novembro, diz negociador do México

O vice-secretário do México para a América do Norte, Jesús Seade, disse nesta quinta-feira (17) em Washington que continua confiante de que entre outubro e novembro se dará um "passo-chave" nos Estados Unidos para a ratificação do tratado comercial T-MEC.

"Eu vejo que isso está progredindo e continuo acreditando que entre outubro e novembro será dado um passo-chave à frente", declarou o vice-secretário em coletiva de imprensa.

O representante mexicano informou que se refere ao apoio da líder da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o "lançamento da votação" no Congresso.

No início deste mês, Pelosi disse que houve "progresso" na ratificação do acordo comercial nos Estados Unidos, mas o Partido Democrata quer garantir que o México cumpra os padrões trabalhistas estabelecidos pelo T-MEC.

O representante do governo mexicano teve três reuniões em Washington: uma com Robert Lighthizer, representante comercial dos Estados Unidos; outra com Richard Neal, presidente do Comitê de Mídia e Arbitragem da Câmara dos Deputados, e outro com uma comissão técnica no Congresso.

"Acho que está chegando ao fim", disse Seade.

O T-MEC deve substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) - em vigor desde 1994 entre os Estados Unidos, México e Canadá - depois que Trump forçou sua renegociação por considerá-lo injusto e prejudicial aos interesses americanos.