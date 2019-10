Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira.

Em Nova York, o barril americano de petróleo "light sweet" (WTI) para entrega em novembro aumentou 1,1%, ou 57 centavos, fechando a 53,93 dólares.

O petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro fechou a 59,91 dólares em Londres, uma alta de 0,82%, ou de 49 centavos, comparado com o fechamento de quarta-feira.