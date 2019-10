Produção industrial cai em setembro nos EUA

A produção industrial nos Estados Unidos caiu 0,4% em setembro, segundo dados do Federal Reserve publicados nesta quinta-feira.

Os analistas esperavam uma queda menor de 0,2%, após a recuperação registrada em agosto de 0,8%.

Na comparação anual, a produção industrial caiu 0,9%.

Em particular, a produção industrial caiu 0,5% em setembro, principalmente impactada pela greve dos funcionários da General Motors, talvez a mais importante que um fabricante de automóveis enfrenta em 25 anos.

Se a atividade for considerada sem greve, a produção manufatureira ainda mostra números no vermelho, com queda de 0,2%.

A mineração e produção de petróleo, por outro lado, também retornaram ao território de porcentagens negativas, com perda de 1,3%, enquanto os serviços públicos (água, eletricidade) cresceram 1,4%.