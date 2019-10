Comunicado do Business Wire :Logicalis

Logicalis, uma provedora internacional de soluções de TI e de serviços gerenciados, anunciou que, a partir de 1º de março de 2020, Mark Rogers fará a transição de seu cargo atual de CEO (diretor executivo) para um cargo de NED (diretor não executivo), quando Robert Bailkoski o sucederá; Bob, atualmente COO (diretor de operações), ingressou na empresa há quatro anos como CFO (diretor financeiro).

Mark ingressou na Logicalis há 16 anos e passou os últimos 13 anos nas funções importantes de diretor de operações e diretor executivo. Durante este período, a empresa experimentou um crescimento significativo, com as receitas anuais aumentando de US$ 0,8 bilhão para US$ 1,7 bilhão e o EBITDA de US$ 27 milhões para US$ 93 milhões.

Nestas funções, Mark esteve amplamente envolvido em transações de fusões e aquisições e supervisionou a integração de negócios adquiridos para o Grupo Logicalis, que expandiu de uma operação de nove países em 2007 para 26 países atualmente.

Sob a sua liderança, a Logicalis incentivou uma cultura de profissionalismo, entusiasmo e comprometimento em promover a importância e a relevância da Logicalis para todas as partes interessadas, enquanto reposiciona a empresa de um integrador de TIC para um provedor de soluções de TI com foco no fornecimento de serviços de capacitação digital aos seus clientes.

Durante o mandato de Mark como diretor executivo, a Logicalis lançou a sua pesquisa anual de diretor de TI (CIO) e a pesquisa de envolvimento de funcionários em todo o grupo, alcançou o status Cisco Global Gold, apresentou os principais programas de desenvolvimento de liderança (Leadership Academy, High Potential and Technical Academy) e lançou a marca "Architects of Change" para a Logicalis.

"Tenho muito orgulho do que realizamos juntos durante este período e estou confiante de que a Logicalis está muito bem posicionada para continuar a idealizar e entregar a transformação digital dos clientes", disse Mark.

Sobre a Logicalis

A Logicalis é uma provedora internacional de soluções multiqualificadas que oferece serviços de capacitação digital para ajudar os clientes a aproveitar a tecnologia digital e serviços inovadores para fornecer resultados efetivos de negócios.

Nossos clientes abrangem indústrias e regiões geográficas; nosso foco é participar da dinâmica dos mercados verticais de nossos clientes, incluindo serviços financeiros, TMT (telecomunicações, mídia e tecnologia), educação, assistência médica, varejo, governo, serviços de manufatura e profissionais, além de aplicar a capacidade de nossos 6.500 funcionários na modernização dos principais pilares digitais; serviços de datacenter e nuvem, infraestrutura de segurança e rede, comunicação e colaboração no espaço de trabalho, estratégias de dados e informações e modernização das operações de TI.

Somos os defensores de nossos clientes para algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, incluindo a Cisco, HPE, IBM, CA Technologies, NetApp, Microsoft, Oracle, VMware e ServiceNow.

O Grupo Logicalis tem rendimentos anuais de US$ 1,7 bilhão, provenientes de operações na Europa, América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e África. Ele é uma divisão da Datatec Limited, que está listada na bolsa de valores de Joanesburgo, com receita superior a US$ 4,3 bilhões.

