Varadkar diz que acordo de Brexit é bom para Irlanda e Irlanda do Norte

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, comemorou o acordo de Brexit anunciado mais cedo pela União Europeia (UE) e Reino Unido.



Em mensagem no Twitter, Varadkar comentou que o acordo de divórcio permite ao Reino Unido sair da UE "de maneira organizada".



Varadkar disse ainda que o acordo é bom tanto para a Irlanda, que pertence à UE, quanto para a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e protegerá o mercado único da UE, assim como a posição irlandesa dentro dele.



A reação de Varadkar contrasta com a do Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês), da Irlanda do Norte. Mais cedo, o DUP anunciou que não vai apoiar o acordo de Brexit em votação prevista no Parlamento britânico no sábado (19), por "não atender os interesses da Irlanda do Norte no longo prazo".