Líder da oposição trabalhista pede que deputados britânicos rejeitem acordo do Brexit

O líder do Partido Trabalhista, principal formação de oposição no Reino Unido, pediu aos deputados britânicos que "rejeitem" o acordo de Brexit entre Londres e a União Europeia, tornado improvável a adoção do texto, ao qual também se opõem o partido norte-irlandês DUP.

Este acordo "não unirá o país e deve ser rejeitado. A melhor maneira de resolver o Brexit é dar ao povo a última palavra em uma votação popular", declarou Jeremy Corbyn, líder trabalhista, em comunicado.

Essa rejeição soma-se à expressa pelo pequeno partido norte-irlandês DUP, membro de uma coalizão parlamentar com o Partido Conservador no poder, que já não tem maioria no Parlamento.