Cientistas filmam a formiga mais rápida do mundo

As formigas prateadas do Saara detêm o título das mais rápidas do mundo, com 'sprints' de 0,855 m/s, graças a um surpreendente movimento sincronizado das patas, segundo um estudo que será publicado nesta quinta-feira (17).

"Ao calcular as velocidades máximas dos insetos, (os pesquisadores) Harald Wolf e Sarah Pfeffer ficaram impressionados ao constatar que estes animais alcançavam a incrível marca de 0,855 m/s, ou seja, 108 vezes sua própria longitude corporal por segundo", segundo um comunicado da associação científica Company of Biologists.

Estas formigas, da espécie Cataglyphis bombycinas, já eram famosas pela capacidade de buscar comida caminhando em dunas com areia escaldante a temperaturas de até 60ºC.

Para conhecê-las um pouco melhor, Wolf e Pfeffer, da Universidade de Ulm, na Alemanha, foram filmá-las em ação no deserto tunisiano em 2015.

Além de determinar sua velocidade recorde, os pesquisadores descobriram que as formigas são mais rápidas quando as temperaturas estão muito elevadas. Com termômetros mais amenos, a 10ºC, no laboratório, seu desempenhou caiu a 0,057 m/s.

Além disso, o tamanho de suas patas tem um papel-chave: são 20% mais curtas que as de suas primas das salinas tunisianas, as Cataglyphis fortis, segundo estudo publicado no Journal of Experimental Biology.

O truque está na técnica que adotam: as patas pequenas (medindo entre 4,3 e 6,8 mm) podem ser agitadas a velocidades incríveis e executar até 47 passos por segundo.

Se necessário, essas formigas passam da corrida ao galope, erguendo simultaneamente no ar as seis patas e repousando-as por apenas 7 milissegundos. Tudo em um movimento perfeitamente sincronizado.

A técnica pode "permitir-lhes não afundar demais na areia fofa", explicou Wolf.