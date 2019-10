Erdogan se reunirá com Putin na Rússia semana que vem, diz Presidência turca

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunirá com seu contraparte russo, Vladimir Putin, em 22 de outubro, informou nesta quarta-feira (16) a Presidência turca, em um momento em que Ancara mantém a ação militar na Síria.

Os dois presidentes vão se reunir no resort de Sochi, no Mar Negro, na próxima terça-feira, anunciou a Presidência turca em um comunicado. Erdogan voltará à Turquia no mesmo dia, acrescentou a fonte.

Putin convidou Erdogan "para uma visita de trabalho nos próximos dias. O convite foi aceito", informou o gabinete de Putin em um comunicado publicado na noite de terça.