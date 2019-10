Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, fornecedora líder de armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, anunciou hoje uma nova solução de backup e armazenamento de dados com o Acronis®. A nova solução foi projetada para ajudar as organizações a enfrentar os desafios do crescimento e gerenciamento de dados em pontos remotos. Muitas organizações têm até centenas ou mesmo milhares de locais ou pontos remotos e de borda, como escritórios de vendas, franquias, lojas varejistas, etc. Esses pontos remotos geralmente não possuem uma equipe de TI dedicada, porém os dados da empresa devem ser armazenados em backup todos os dias ou todas as noites. O armazenamento deve ser centralizado e, normalmente, os dados são mantidos por semanas, meses e anos, além de geralmente exigirem uma segunda cópia externa para maior proteção em caso de desastres.

A combinação do Acronis® Cyber Backup com dispositivos de backup baseados em disco da ExaGrid altamente eficientes, oferece aos clientes um processo fácil de gerenciar e uma solução econômica para backup e armazenamento do ponto remoto. Essa solução combinada foi testada e ajustada para que ambos os sistemas trabalhem juntos para oferecer armazenamento seguro e recuperação rápida. As organizações que usam o Acronis Cyber Backup podem fazer backup de pontos remotos por meio de agentes Acronis instalados nos pontos remotos diretamente em um dispositivo de armazenamento da ExaGrid no próprio data center da organização ou em um provedor de serviços em nuvem de terceiros.

Como destino de backup de armazenamento secundário, a ExaGrid oferece tecnologias inovadoras de deduplicação que economizam em custos de armazenamento. A tecnologia Zona de Destino e Deduplicação Adaptativa exclusiva da ExaGrid resulta no desempenho mais rápido de backup e restauração, com o menor custo inicial e ao longo do tempo, com total compatibilidade com o Acronis Cyber Backup. A arquitetura da ExaGrid foi projetada para ser facilmente escalável, resultando em uma janela de backup de tamanho fixo, independentemente do crescimento dos dados.

Além disso, os dados podem ser replicados para um sistema ExaGrid de segundo ponto para recuperação de desastres. A ExaGrid suporta até 16 grandes data centers em um grupo, de forma que pontos remotos em regiões geográficas específicas possam se replicar em centros principais e, em seguida, esses centros podem ser replicados de forma cruzada. Essa abordagem oferece suporte de recuperação de desastres entre pontos com utilização eficiente da largura de banda.

"Estamos empolgados em apresentar esta solução combinada exclusiva para backup e armazenamento de pontos remotos no mercado", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid. "Esta oferta exclusiva ajuda as organizações a gerenciar a crescente complexidade do gerenciamento e armazenamento de dados em locais e data centers diferentes."

"À medida que as organizações lidam com volumes de dados explosivos, maior complexidade de TI e custos crescentes associados a essas tendências, a Acronis se orgulha de ter um parceiro estratégico como a ExaGrid, oferecendo a fácil, eficiente e segura proteção cibernética do Acronis Cyber Backup", afirmou Serguei Beloussov (SB), fundador e diretor executivo da Acronis. "A combinação dos recursos avançados do Acronis Cyber Backup com a arquitetura e a tecnologia exclusivas da ExaGrid permite que os clientes resolvam seus desafios de backup e armazenamento em pontos remotos, além de obter benefícios adicionais, como suporte para 21 plataformas e a primeira proteção integrada contra ransomware do setor baseada em IA."

Para obter mais informações sobre a nova solução combinada para backup e armazenamento em ponto remoto, visite o site da ExaGrid.

Sobre a ExaGridA ExaGrid oferece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, uma Zona de Destino exclusiva e arquitetura escalável. A Zona de Destino da ExaGrid oferece os backups, restaurações e recuperações de VM instantâneas mais rápidas. Sua arquitetura escalável inclui dispositivos completos em um sistema escalável e garante uma janela de backup de tamanho fixo à medida que os dados aumentam, eliminando grandes atualizações caras. Visite-nos no site exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

Sobre a AcronisA Acronis é líder mundial em proteção cibernética - resolvendo desafios de segurança, acessibilidade, privacidade, autenticidade e segurança (SAPAS) com soluções inovadoras de backup, segurança, recuperação de desastres e sincronização e compartilhamento de arquivos corporativos que roda em ambientes em nuvem híbridos: local, na nuvem ou na borda. Aprimorado por tecnologias de IA e autenticação de dados baseada em blockchain, a Acronis protege todos os dados, em qualquer ambiente, incluindo cargas de trabalho e aplicativos físicos, virtuais, em nuvem, móveis. Com 500.000 clientes empresariais e uma poderosa comunidade mundial de provedores de serviços, revendedores e parceiros ISV utilizando o API da Acronis, a empresa tem a confiança de 80% das empresas da Fortune 1000 e possui mais de 5 milhões de clientes. Com sede dupla na Suíça e Cingapura, a Acronis é uma organização global com escritórios em todo o mundo e clientes e parceiros em mais de 150 países. Saiba mais em acronis.com.

ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

