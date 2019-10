Suspeito é interrogado na Holanda em caso de família que vivia trancada em porão

A polícia da Holanda interrogou nesta quarta-feira, 16, um homem que pagou pelo aluguel de uma fazenda na qual seis membros de uma família viveram por nove anos num porão à espera do fim do mundo.



Ao menos cinco irmãos e um adulto identificado como o pai deles foram encontrados na fazenda em Ruinerwold, nos arredores de Drenthe, na noite de terça-feira, 15.



O homem interrogado foi detido, ainda de acordo com a polícia. Ainda não está claro se ele foi indiciado. Segundo o prefeito da cidade, Roger De Groot, ele não faz parte da família.



Filho mais velho fugiu do porão



O filho mais velho escapou da fazenda e entrou em uma cafeteria a vários quilômetros do pequeno povoado onde tinha passado os últimos nove anos. Ao pedir ajuda ao dono do estabelecimento, explicou que a sua família vivia "em condições muito ruins" e queria alertar às autoridades.



"Ele tinha o cabelo muito comprido, a barba suja, a roupa muito velha. Estava muito confuso. Decidi chamar a polícia para que viesse investigar o que estava acontecendo", contou Chris Westerbeek, o dono da cafeteria, à televisão local RTV Drenthe.



Quando inspecionaram o lugar, os agentes encontraram uma escada escondida atrás de um armário na sala, que fazia ligação com um porão onde estavam cinco adolescentes e o pai, que teria sofrido um derrame há alguns anos e estava prostrado em uma cama.



Família sobreviveu a base de horta e leite de cabra



Os filhos têm todos mais de 16 anos, mas a família não teve nenhum contato com o exterior durante nove anos e alguns não sabiam que existiam mais pessoas vivendo neste planeta, segundo a emissora de TV. Os integrantes da família teriam sobrevivido graças aos alimentos que obtinham de uma horta e uma cabra.



Ainda não se sabe o paradeiro da mãe. Segundo os vizinhos, ela teria chegado há nove anos com o pai dos adolescentes, quando ambos alugaram a fazenda. A propriedade foi toda cercada desde então e todas as janelas foram cobertas.



Vizinhos relatam mistério e portas trancadas



Nos arredores da fazenda, moradores especulavam como alguém pode ter vivido no vilarejo por tantos anos, numa comunidade tão pequena, sem ser notado.



"É possível. É um lugar muito remoto, no meio do matagal", disse a moradora Roelie van Dijk. "Isso pode acontecer em qualquer lugar, até na cidade grande."



Van Dijk contou que ela e o marido viam um homem entrar e sair da propriedade de carro por anos e fazer obras no local. Quando ela e o marido perguntaram se poderiam ver como a reforma estava ficando, o homem gritou "não" e entrou acelerando no local.



"Tentamos fazer contatos com ele na semana passada, mas ele apenas entrou na fazenda e trancou a porta", contou. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS