Comunicado do Business Wire :Taulia

Como principal provedora de soluções de capital de giro, a Taulia anunciou o lançamento de uma nova solução de previsão de caixa baseada em IA que oferece aos tesoureiros maior precisão em suas previsões, além de reduzir o esforço envolvido nessa atividade desafiadora.

Os tesoureiros citam consistentemente a previsão de caixa como sua prioridade número um. No entanto, a previsão é um processo demorado que consome muitos recursos e, com muita frequência, os resultados não conseguem prever com precisão os déficits ou superávits de caixa.

Utilizando dados em nível de combinação de documentos com dados de risco da contraparte e comportamento da rede, a Taulia Cash Forecasting adota uma abordagem orientada a dados que, quando acoplada ao mecanismo de aprendizado de máquina da Taulia, resulta em uma visão precisa e confiável dos fluxos de caixa futuros. Com visibilidade quase em tempo real de seus fluxos futuros, os tesoureiros podem melhorar seu rendimento em dinheiro, gerenciar com mais eficiência o risco cambial e antecipar futuras necessidades de financiamento.

"A Taulia Cash Forecasting é um passo emocionante focado na visão da Taulia para criar a Plataforma de Capital de Giro do futuro", disse o diretor de tecnologia da Taulia, Brady Cale. "A integração da IA com os dados em nível de documento melhora muito a velocidade e a precisão da previsão de caixa, o que significa que os tesoureiros podem tomar decisões mais rápidas e melhor informadas sobre seu dinheiro".

Notas aos editores: Taulia é uma provedora líder de soluções de capital de giro com sede em São Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação única da sua plataforma, pessoas e processos baseados em IA, a Taulia ajuda as empresas a acessarem o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro, lideradas por tecnologia. A visão da Taulia é criar um mundo onde todos os negócios prosperem e, ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber, libera dinheiro em toda a cadeia de suprimentos. Uma rede de 1,8 milhão de empresas usa a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 300 bilhões a cada ano. A Taulia é acreditada por mais de 120 das maiores empresas do mundo com clientes incluindo a Airbus, AstraZeneca, Nissan, Telstra, os serviços comerciais Crown do governo do Reino Unido e a Vodafone. Com receita de US$ 48,8 milhões em 2018, a empresa é destaque na lista 2019 Inc. 5000 das empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191016005692/pt/

Juhie Kapoor juhie.kapoor@taulia.com 0207 380 4542

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.