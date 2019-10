Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co. Ltd.

Utilizando a capacidade do próprio sistema imunológico de combater o câncer, uma ideia imediata foi o início de tudo para o Dr. Steven Rosenberg, quase três décadas atrás. Sua iniciativa, que abriu caminho para um novo capítulo em oncologia, inspirou muitos jovens cientistas e clínicos no NCRM NICHE 2019, realizado em Tóquio, Japão, e seu discurso de aceitação na cerimônia do Edogawa NICHE Prize foi feito em vídeo.

Winners of XIV Fujio Cup Quiz receiving the trophy from Dr. Masahiro Katoh, Chairman Edogawa Hospital (3rd from Rt) with Prof. Jurgen Hescheler (2nd from Rt) and Dr. Shojiro Katoh (2nd from Lt) (Photo: Business Wire)

O NCRM NICHE, um evento acadêmico ativo que vem conquistando conhecimento desde 2006 e no qual jovens acadêmicos de todo o mundo competem pelo Fujio Cup Quiz (FCQ) sobre medicina regenerativa, está evoluindo para se tornar uma plataforma de inovação aberta segundo o Dr. Shojiro Katoh, presidente do Edogawa Evolutionary Lab of Science (www.eels.tokyo), um co-anfitrião. Ele acrescentou que o FCQ motivou sua pesquisa em equipe em 16 temas diferentes sobre medicina regenerativa em várias especialidades clínicas, entre os quais dois concluíram estudos-piloto clínicos com resultados bem-sucedidos, como regeneração endotelial da córnea e reparo da estenose uretral.

A XIV edição do concurso FCQ, que recebeu equipes da Malásia, Indonésia e Índia nas finais, foi vencida por Reshma Romanas e Aayurshi Agrahari, do Kasturba Medical College, na Índia. Os ex-alunos do FCQ agora são elegíveis para nomear os premiados do Edogawa NICHE Prize que foi criado em 2018 para homenagear cientistas ou clínicos que desenvolvem novas soluções na área da saúde, com base em interações interdisciplinares. O Dr. Steven A. Rosenberg, chefe de cirurgia do Instituto Nacional do Câncer (National Cancer Institute, NIH), dos EUA, recebeu o prêmio em 2019. O prêmio retrata esses exemplos de desempenho para os FCQ Elites, de acordo com os organizadores que instituíram o "Joyce & James Till Travel Grant", com uma generosa doação do Prof James Till, patrocinando as viagens dos pesquisadores dos FCQ Elites de ontem, que hoje são famosos e podem conhecer e inspirar os novos FCQ Elites, reunindo ciência e gerações em todos os países.

O NCRM NICHE é patrocinado por um consórcio, com a EELS como parceira de conhecimento e a JBM Inc. como parceira da indústria com sede em Tóquio, criando um laboratório híbrido de biomateriais de cultura de células para levar adiante as inovações da terapia celular e da engenharia de tecidos para tratamentos, com planos futuros de propagá-los globalmente por meio de redes com parceiros acadêmicos e do setor com ideias semelhantes.

