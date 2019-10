Atentado mata dois policiais e deixa 20 crianças feridas no Afeganistão

Um atentado com caminhão-bomba matou dois policiais e deixou 20 crianças feridas nesta quarta-feira em uma escola religiosa na província de Laghman, leste do Afeganistão.

O ataque, que não foi reivindicado até o momento, tinha como alvo o quartel-general da polícia no distrito de Ali Shin, informou o porta-voz do governo provincial, Asadullah Daulatzai.

A explosão, que também deixou seis policiais feridos, foi tão forte que destruiu parte de uma madrasa (escola religiosa) próxima. Os pedaços de vidro das janelas feriram os estudantes.

As províncias do leste do Afeganistão são cenários de ataques frequentes dos talibãs contra as forças de segurança.