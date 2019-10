ONGs internacionais se retiram do nordeste da Síria

As autoridades curdas na Síria anunciaram nesta terça-feira o cessar das atividades de todas as ONGs internacionais e a retirada de seus funcionários do nordeste do país, onde a Turquia lançou uma ofensiva contra a milícia curda.

As agências das Nações Unidas, por sua vez, devem continuar com suas operações, apesar das dificuldades.

Há uma semana a Turquia realiza uma ofensiva no norte da Síria para remover a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG) de sua fronteira.

Os bombardeios e combates mortais fizeram com que mais de 160.000 pessoas fugissem para outras áreas sob controle curdo, segundo as Nações Unidas.

"A situação das pessoas deslocadas internamente piorou em áreas afetadas pela agressão (turca), com o cessar total da ajuda humanitária, das atividades de todas as organizações internacionais e a retirada de seus funcionários", segundo um comunicado da administração curda semiautônoma.

Na segunda-feira, a organização internacional Mercy Corps anunciou "a suspensão de suas operações no nordeste da Síria e a evacuação de sua equipe internacional".

A organização não governamental trabalha neste setor desde 2014 para fornecer assistência humanitária a civis.