A passagem do tufão Hagibis pelo arquipélago do Japão deixou ao menos 67 mortos, informou nesta terça-feira a TV estatal NHK em seu último boletim sobre o fenômeno, enquanto prosseguem as buscas por sobreviventes.

Segundo a NHK, ao menos 15 pessoas estão desaparecidas, apesar dos esforços realizados por mais de 100 mil socorristas, que permanecem agindo nas zonas mais atingidas pelo tufão.