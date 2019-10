O presidente francês, Emmanuel Macron, insistiu com o presidente Donald Trump, em um telefonema nesta segunda-feira à noite, na "necessidade absoluta de impedir um ressurgimento" do Estado Islâmico (EI), em meio à operação turca contra os curdos e à retirada dos americanos do norte da Síria.

Macron também conversou com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e com o iraquiano, Barham Saleh, acrescentou a assessoria do Palácio Eliseu.