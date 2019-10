Ataque armado mata 14 policiais no México

Pelo menos 14 policiais morreram em um ataque armado no município de Aguililla, no estado mexicano de Michoacán, região afetada pela violência ligada ao crime organizado, informaram autoridades nesta segunda-feira.

O Ministério Federal de Segurança Pública condenou no Twitter o ataque e ofereceu suas equipes para encontrar os agressores.

Por seu lado, as autoridades locais lamentaram a agressão e também disseram nessa rede social que "as ações da lei são realizadas para encontrar os responsáveis".

De acordo com versões da imprensa local, a polícia estadual foi emboscada por homens a bordo de vans blindadas, e que também teriam queimado várias patrulhas.

Michoacán é um estado atingido pela presença de várias organizações criminosas, cuja ação causou o surgimento de grupos de autodefesa há cerca de seis anos.

Em 30 de agosto, um confronto entre dois grupos armados deixou nove mortos e 11 feridos na cidade de Tepalcatepec, a 75 quilômetros de Aguililla.

No mesmo mês, os corpos de 19 pessoas foram encontrados na cidade de Uruapan, no centro do estado.

No final de 2006, o governo lançou uma polêmica ofensiva militar contra o crime organizado, apontada por especialistas e defensores dos direitos humanos como uma das principais causas do aumento da violência no México.

Segundo dados oficiais, desde então mais de 250.000 assassinatos foram registrados, embora não seja detalhado quantos casos estão relacionados à luta contra o crime.