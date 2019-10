Tropas dos EUA no norte da Síria recebem ordem de deixar o país

Todas as tropas americanas no norte da Síria receberam ordens de deixar o país diante dos ataques da Turquia aos curdos na região, afirmou uma uma autoridade dos Estados Unidos nesta segunda-feira.

Cerca de mil soldados sairão do país, deixando apenas um pequeno contingente de 150 na base do sul da Síria em Al Tanf, disse a autoridade, um dia depois que o presidente Donald Trump ordenar a evacuação.

"Estamos executando a ordem", disse o oficial à AFP.

O secretário de Defesa americano, Mark Esper, havia anunciado no domingo que seu país retiraria até 1.000 soldados do norte da Síria, mas não havia esclarecido se eles deixariam o país ou se simplesmente se retirariam das áreas onde ocorre o conflito entre as forças turcas e curdas.

Estes últimos são aliados dos ocidentais na luta antijihadista.

O presidente Trump alertou na segunda-feira que os Estados Unidos não "travarão outra guerra entre pessoas que enfrentam há 200 anos".

"Você realmente acredita que entraremos em outra guerra contra a Turquia, que é membro da OTAN? As guerras sem fim terminarão", disse o presidente no Twitter.