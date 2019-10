UE condena operação militar turca na Síria

A União Europeia (UE) condenou nesta segunda-feira a operação militar turca no norte da Síria e prepara sanções contra as perfurações ilegais realizadas pela Turquia em frente à costa do Chipre, indicaram em uma declaração conjunta os ministros de Relações Exteriores do bloco.

"A UE condena a ação militar da Turquia que compromete gravemente a estabilidade e a segurança de toda a região em seu conjunto", e concordou em tomar "medidas restritivas contra as pessoas físicas e jurídicas responsáveis ou envolvidas nas atividades de perfuração ilegal para obter hidrocarbonetos no Mediterrâneo oriental", informaram os ministros das Relações Exteriores da UE, reunidos em Luxemburgo.

De acordo com fontes diplomáticas, os Estados-membros não impuseram um embargo de armas à Turquia por causa da oposição do Reino Unido.

Os países se comprometeram somente em "adotar posições nacionais firmes em relação a suas políticas de exportação de armas à Turquia", aponta o comunicado.

O argumento do Reino Unido para se opor ao embargo foi a condição de membro da Otan da Turquia.

A UE pediu uma "reunião ministerial da coalizão internacional contra o Daesh (acrônimo árabe do Estado Islâmico) com o objetivo de examinar como continuar seus esforços no contexto atual".