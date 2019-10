Irã divulga imagens de petroleiro que teria sido atacado no Mar Vermelho

O Irã divulgou nesta segunda-feira foto do petroleiro alcançado na semana passada por um suposto ataque em frente ao litoral da Arábia Saudita, em que dois buracos são vistos casco do navio.

Segundo Teerã, o petroleiro "Sabiti" foi atingido na sexta-feira por duas explosões "provavelmente causadas por impactos de mísseis" a cerca de 100 km da costa saudita, em frente ao porto de Yeda (oeste).

O suposto ataque é o primeiro incidente no qual um navio iraniano é atingido depois de uma série de ataques no Golfo, uma região estratégica no fornecimento mundial de petróleo.

As imagens publicadas pelo proprietário do petroleiro, a companhia estatal National Iranian Tanker Company (NITC) têm a data do último domingo e mostram dois buracos acima da linha de flutuação, a estibordo do navio.

O suposto ataque causou um vazamento de petróleo no mar Vermelho, que foi controlado, segundo a NITC, que informou que o petroleiro retomou o caminho em direção às águas do Golfo.

No sábado, o Irã prometeu que não deixaria sem resposta esses "prováveis" ataques de mísseis.

A NITC negou as hipóteses de que o ataque tenha sido perpetrado do território saudita.

O incidente ocorreu em um contexto de fortes tensões entre Irã, de um lado, e Arábia Saudita e seu aliado, Estados Unidos, de outro.

Recentemente, a Arábia Saudita e os Estados Unidos, acusaram o Irã de ser responsável por ataques aéreos contra dois campos de petróleo estratégicos no leste da Arábia Saudita, algo que Teerã desmentiu.

O suposto ataque aconteceu após a interceptação de vários petroleiros por parte do Irã nos últimos meses na região do Golfo e da apreensão, em julho, em frente ao litoral de Gibraltar (extremo sul da península ibérica), de um petroleiro iraniano, que foi liberado em 15 de agosto.