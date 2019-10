Nobel de Economia premia trio por combate à pobreza no mundo

(foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)

O indiano, a francesae e o americanoforam premiados hoje (14) com opela sua “abordagem experimental para aliviar aglobal”.“Os premiados deste ano introduziram uma nova abordagem para obter respostas confiáveis sobre as melhores formas de combater a pobreza global”, frisou a academia na apresentação dos escolhidos para o Nobel da Economia.Abhijit Banerjee, do Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, nos Estados Unidos, nasceu em 1961, na Índia. O norte-americano Michael Kremer, da Universidade de Harvard, EUA, nasceu em 1964. A francesa Esther Duflo, nasceu em 1972. Duflo é a mais jovem vencedora a receber este Nobel, além de ser a segunda mulher a conseguir o feito.