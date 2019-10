Trump ordenou que tropas dos EUA deixem norte da Síria, diz secretário da Defesa

O Secretário da Defesa dos Estados Unidos Mark Esper disse neste domingo, 13, que o presidente americano Donald Trump ordenou que as tropas do país deixem a região norte da Síria. À CBS, Esper afirmou que o conflito entre as forças da Turquia e os curdos da Síria, aliados dos EUA, se tornou "insustentável" para os militares americanos.



Segundo Esper, os militares devem se deslocar para a região sul da Síria, mas não vão deixar completamente o país. O número exato de soldados que devem abandonar o norte não foi divulgado, mas deve representar a maior parte das mil tropas americanas na região.



O secretário disse ainda que os Estados Unidos acreditam que os curdos estão prestes a "fazer um acordo" com o exército sírio e a Rússia para contra-atacar a Turquia e seus aliados sírios.