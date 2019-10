Fuga de parentes de membros do EI na Síria preocupa França

A França manifestou sua "preocupação", depois que 800 familiares de extremistas estrangeiros do Estado Islâmico (EI) fugiram de um acampamento de refugiados na Síria e pediu à Turquia o fim de sua intervenção contra os curdos - afirmou o porta-voz do governo neste domingo (13).

"Evidentemente, estamos preocupados com o que possa acontecer, e é por isso que desejamos que a Turquia acabe o mais rápido possível com sua intervenção" militar no norte da Síria, declarou o porta-voz Sibeth Ndiaye, em entrevista à televisão pública francesa.