Sobe para 2 número de mortos pelo tufão Hagibis no Japão

O número de mortos na passagem do tufão Hagibis pelo Japão chega a dois, e 62 pessoas ficaram feridas. Ao menos três pessoas estão desaparecidas. Os números são do jornal japonês Yomiuri, e foram replicados pela Associated Press (AP).



De acordo com a agência pública de notícias do Japão, NHK, existem ordens para que pelo menos 4 milhões de pessoas deixem suas casas. As informações da AP dão conta de que mais de 370 mil residências tiveram quedas de energia provocadas pelo tufão.



Duas barragens do país começaram a liberar volumes de água para evitar riscos maiores, mas há a preocupação de que o volume liberado possa causar danos somado à chuva pesada trazida pelo Hagibis. Autoridades também alertaram para a possibilidade de deslizamentos de terra.



Segundo a NHK, existem alertas de emergência nas regiões de Kanagawa, Saitama, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Nagano, Niigata, Fukushima e Miyagi. O governo metropolitano de Tóquio e a administração de Nagano requisitaram ajuda das Forças de Autodefesa do Japão.