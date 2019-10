Teerã, 12/10/2019 - Um alto oficial de segurança do Irã afirmou neste sábado, 12, que o ataque ao navio petroleiro de bandeira iraniana Sabiti "não ficará sem resposta". Ainda neste sábado, a agência de notícias estatal IRNA reproduziu declarações de Ali Shamkhani, funcionário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, de que um comitê iraniano obteve informações com as imagens do navio.



O porta-voz do Gabinete do Irã, Ali Rabiei, afirmou que o país investiga o caso de forma a "evitar precipitações".



O ataque aconteceu na sexta-feira, 11, enquanto o Sabiti navegava pelo Mar Vermelho próximo à cidade de Jedá, na Arábia Saudita, em meio ao aumento das tensões na região. O governo saudita ainda não se manifestou a respeito. Fonte: Associated Press.