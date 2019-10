Tiroteio em NY tem pelo menos quatro mortos e três feridos

(foto: JOHANNES EISELE / AFP)

Pelo menos quatro pessoas morreram, e três ficaram feridas, em um tiroteio na manhã deste sábado (12), em um clube noturno de Nova York - informou a imprensa americana.

O incidente aconteceu no Brooklyn, segundo a NBC e outras emissoras americanas.Ninguém foi detido, e as circunstâncias exatas do episódio ainda são desconhecidas, disse um oficial da polícia de Nova York à AFP.

Quatro homens morreram no local, enquanto outros dois e uma mulher ficaram levemente feridos, acrescentou o oficial.