Pelo menos dez civis morreram neste sábado (12), na Síria, em bombardeios das forças turcas e dos grupos sírios que as apoiam, no âmbito de uma ofensiva de Ancara contra uma milícia curda no nordeste deste país - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Entre as vítimas, estão quatro civis mortos em um ataque da Força Aérea turca perto da cidade fronteiriça de Ras al-Ain, quando fugiam de carro destes combates, relatou o OSDH.