Militares dos EUA na Síria sob fogo de ofensiva turca

Militares americanos estacionados na Síria ficaram sob fogo da artilharia turca nesta sexta-feira na região da cidade de Kobani, no norte da Síria, informou um porta-voz do Pentágono.

O ataque "ocorreu a centenas de metros de um ponto fora da zona do mecanismo de segurança e em uma área que os turcos sabem da presença de tropas americanas", disse o comandante Brook DeWalt sobre o incidente, que ocorreu às 18H00 GMT (15H00 Brasília).

"As tropas americanas não registraram feridos", destacou o oficial, acrescentando que "as forças americanas não se retiraram de Kobani".

"Os Estados Unidos rejeitam este movimento militar turco na Síria e, especialmente, as operações turcas fora da zona do mecanismo de segurança e em áreas onde os turcos sabem da presença de forças americanas", disse DeWalt.

Os EUA "exigem que a Turquia evite ações que possam resultar em uma ação defensiva imediata".

As forças turcas intensificaram seus bombardeios contra alvos curdos no norte da Síria, buscando tomar setores fronteiriços, no terceiro dia de uma ofensiva que levou à fuga de mais de 100 mil pessoas, de acordo com a ONU.

A ofensiva foi deflagrada após a retirada dos militares americanos, na semana passada, de setores sírios próximos à fronteira com a Turquia.