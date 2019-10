Afresco de gladiador é descoberto em Pompeia

Um vívido afresco representando um gladiador com armadura vitorioso e seu oponente ferido foi descoberto na antiga cidade romana de Pompeia, informou o Ministério da Cultura da Itália nesta sexta-feira.

A figura em dourado, azul e vermelho foi descoberta no que os especialistas acham que era uma taberna frequentada por gladiadores, que lutavam entre si, com prisioneiros e com animais selvagens para o entretenimento do público.

Um lutador que usa um capacete de aba larga e pluma, segura no alto seu grande escudo retangular na mão esquerda, enquanto empunha a espada curta na direita.

No chão ao lado dele, encontra-se o escudo do derrotado, que sofreu ferimentos profundos e está ensanguentado.

"O que é particularmente interessante é a representação extremamente realista das feridas, como as no pulso e no peito do gladiador vencido, das quais escorre sangue", disse Massimo Osanna, diretor do parque arqueológico de Pompeia.

O afresco - que mede 1,12 metro por 1,5 metro - foi encontrado durante escavações em um antigo porão.

Um dos locais turísticos mais visitados da Itália, a antiga cidade romana de Pompeia foi sepultada pela erupção do Vesúvio no ano 79 da nossa era.