Wall Street fecha em alta

A Bolsa de Nova York fechou a semana em alta, estimulada pela esperança e confirmação tardia de um acordo comercial preliminar entre China e Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,21%, a 26.816,59 pontos. O tecnológico Nasdaq avançou 1,34%, a 8.057,04, e o S&P; 500 subiu 1,09%, a 2.970,27 puntos.

Os índices aumentaram ainda mais durante a sessão quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou positivamente as negociações em curso com a China, celebrando um ambiente "mais caloroso" entre as delegações.

Durante a semana, o Dow Jones e o Nasdaq se apreciaram 0,9%, e o S&P; 500, 0,6%.