Petróleo fecha em alta após ataque a navio iraniano

O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira após um navio-cisterna iraniano ser atacado perto da costa saudita, e o incidente pode reacender o conflito entre ambos produtores de commodity.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro aumentou 2,24%, a 60,51 dólares, enquanto em Nova York o WTI para novembro avançou 2,1%, a 54.70 dólares.

Os preços subiram após um petroleiro iraniano foi alcançado por dois supostos disparos de mísseis no mar Vermelho, no primeiro incidente que afeta um navio iraniano após uma série de ataques no Golfo

O petróleo subiu "não porque esse barco transportasse tanto petróleo a ponto de afetar o mercado, mas porque cresceu o risco de que se incidentes parecidos se repitam no Irã, na Arábia Saudita e no Iraque", disse à AFP a analista Thina Margrethe Saltvedt.