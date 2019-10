As forças curdas anunciaram nesta sexta-feira a fuga de cinco jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) de uma prisão perto da cidade de Qamichli, no nordeste da Síria, após ataques aéreos turcos contra seus arredores.

Os cinco membros do EI detidos pelas forças curdas, que lutam contra uma ofensiva turca desde quarta-feira, escaparam da prisão de Navkur, nos arredores de Qamichli, uma cidade predominantemente curda, disse uma autoridade das Forças Democráticas Sírias (FDS).