Operação turca na Síria pode reavivar a ameaça do Estado Islâmico, afirma Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta sexta-feira o temor de que a operação do exército da Turquia contra as milícias curdas no nordeste da Síria facilite um ressurgimento do grupo extremista Estado Islâmico (EI) na região.

Milhares de combatentes do grupo EI detidos pelos curdos poderiam retomar a liberdade, o que "é uma ameaça real para nós, para vocês, pois para onde irão e como?", afirmou Putin durante uma reunião de países que integraram a ex-União Soviética.

"Não tenho certeza se o exército turco pode controlar a situação", disse.