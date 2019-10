Desabamento de ponte deixa três mortos no leste da China

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de uma ponte na região leste da China, anunciaram as autoridades locais.

A tragédia aconteceu na quinta-feira à noite em Wuxi, na província de Jiangsu.

Vídeos publicados na internet mostram o momento exato do desabamento.

De acordo com uma investigação preliminar, um caminhão com carga acima do permitido teria entrado na ponte de modo ilegal e provocado o desabamento, afirmou a prefeitura de Wuxi.

Três veículos foram esmagados. Um deles estava estacionado ao lado da ponte, vazio. Três pessoas morreram nos outros dois automóveis.