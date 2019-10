Cirurgia reconstrói rosto de adolescente que quebrou mandíbula

(foto: Reprodução/Instagarm)

A adolescente, de 15 anos, quebrou aem agosto quando andava a. Sua mandíbula se deslocou e ficou pendurada apenas por uma camada de 1 centímetro de pele. Depois de passar por umade reconstrução de face, ela se recuperou de modo excepcional e, passa bem, de acordo com a avaliação dos médicos.Emily estava cavalgando com uma amiga, próximo à Vila, no condado deno. O pé da menina se soltou dos estribos e ela caiu se chocando contra um poste de madeira em um portão.Segurando a mandíbula quebrada junto ao rosto para evitar que a pele se rasgasse mais, a jovem, foi levada às pressas a um hospital infantil na região.A cirurgia de reconstrução durou cinco horas e meia e foi considerada um sucesso. Um mês depois do acidente. Emily já conseguiu voltar à escola em tempo para pegar o segundo semestre letivo.